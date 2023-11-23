الحسين إربد يضمن صعوده لدوري المحترفات

الوكيل الإخباري - ضمن فريق الحسين إربد صعوده إلى الدوري الأردني للمحترفات للموسم المقبل، بعد أن حصد لقب دوري الدرجة الأولى للسيدات، وبفارق 6 نقاط.



وفاز الحسين إربد ، الأربعاء ، على الراية (21-0)، ضمن الجولة التاسعة من البطولة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.



وشهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على البتراء 6-1، وتغلب شفا بدران على شباب بشرى (4-0)، فيما يقام لقاء عجلون والأهلي عند السابعة مساء غد الخميس على ذات الملعب.



ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، متقدما عن العروبة بفارق 6 نقاط، يليه الأهلي (13 نقطة)، ثم شفا بدران (12 نقطة)، الراية (10 نقاط)، دوقرة (9 نقاط)، شباب بشرى (7 نقاط)، البتراء (4 نقاط)، وعجلون أخيرا (دون نقاط).



وتنطلق منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، الأحد المقبل، حيث يلتقي دوقرة مع الراية، والعروبة مع البتراء عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.



ويواجه فريق شباب بشرى الإثنين المقبل نظيره الأهلي، ويلتقي الحسين فريق شفا بدران في ذات التوقيت وعلى ملاعب البولو.



وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

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