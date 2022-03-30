الحسين إربد يضم نجم الفيصلي ويلغي معسكر مصر

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي الحسين إربد، عن ضم نجم المنتخب الوطني ولاعب الفيصلي السابق خليل بني عطية، لتمثيل غزاة الشمال بالموسم الكروي الجديد.وكان بني عطية قد خاض تجربة إحترافية في قطر، وأكد رغبته بالعودة لناديه الأم الفيصلي، إلا أن المفاوضات لم تتكلل بالنجاح، لينتقل رسميا للفريق الأصفر .وفي سياق متصل قرر نادي الحسين غض النظر عن المعسكر الذي كان من المفترض إقامته في مدينة الإسماعيلية المصرية وذلك بسبب تواجد العديد من اللاعبين مع منتخبات الفئات العمرية بالإضافة للكثير من الإصابات وأبرزها للاعب الوسط مصعب اللحام .