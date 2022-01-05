الحسين إربد يعمل بجد ،، هل يقدم موسما استثنائيا !

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشابدأ نادي الحسين إربد العمل للموسم الكروي الجديد بصورة إحترافية منظمة، انطلاقا من التعاقد مع الجهاز الفني الوطني بقيادة الجندي المجهول للسنوات السابقة للجزيرة أمجد أبو طعيمة .ولم يتوقف التألق الإداري للحسين بالتعاقد مع الجهاز الفني المتميز، بل تم استقطاب نجم البقعة الصاعد محمد عبد المطلب " بوجبا" والذي كان على وشك الاحتراف في العراق، وأجمل ما بالصفقة أنها لموسمين مما سينعكس على النادي ماديا في حال احتراف اللاعب في وقت قادم .كما نجح الحسين إربد بالحفاظ على نجمه مصطفى كمال " الكزعر " والذي يعد من أميز لاعبي مركز الظهير الأيسر، وكان قريبا من الانتقال للفيصلي، وجميع هذه المؤشرات تؤكد أن الفريق الأصفر يعمل لتقديم موسم تاريخي يشهد عودته لمنصات التتويج .