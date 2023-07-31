الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

تسمية المحارمة ناطقًا إعلاميًا لوزارة الأشغال

الملكة للأمير هاشم : الله يحميك - صور

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 683 زلزالا منذ بداية العام

العمري: شهادة الشريعة العامة بعيدة عن مجال القضاء

خبير امني : يجب حبس كل من يرتكب هذه المخالفة

الإثنين، 31-07-2023 11:47 ص

الحسين إربد يقسو على الشحانية القطري وديا

720233193212839315288


الوكيل الإخباري - حقق الحسين إربد فوزا وديا على الشحانية القطري بنتيجة (3-0)، مساء الأحد في ختام معسكر الفريق الأردني الذي يقيمه في تركيا. 

أحرز ثلاثية الحسين إربد كل من سعد الروسان وعبدالله العطار ومنذر أبو عمارة.

ويأتي معسكر الحسين إربد في تركيا استعدادا لبطولة دوري المحترفين التي تنطلق الخميس المقبل.

ويطمح الحسين اربد للمنافسة على لقب بطولة الدوري والتتويج به لأول مرة في تاريخ مسيرته، خاصة أنه تعاقد مع العديد من نجوم الكرة الأردنية.

وشارك الحسين إربد مؤخرا في بطولة درع المئوية، وحل في المركز الرابع.  

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202331104616910221025

الجليل يوزع المناصب الإدارية.. ويضم 3 محترفين

7202331103636409120997

الأهلي السعودي يعلن عن إبرام صفقة كبيرة جديدة

7202331102013415114333

ديمبلي يوافق على عرض سان جيرمان

720233110185288795815

تحول مفاجئ في مستقبل الزلزولي

720233193545970636135

بنزيما يكرم مشجعا اقتحم أرض الملعب (فيديو)

72023319252221362136

الفيصلي يوضح سبب استقالة ابو عابد