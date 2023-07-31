الحسين إربد يقسو على الشحانية القطري وديا

الوكيل الإخباري - حقق الحسين إربد فوزا وديا على الشحانية القطري بنتيجة (3-0)، مساء الأحد في ختام معسكر الفريق الأردني الذي يقيمه في تركيا.



أحرز ثلاثية الحسين إربد كل من سعد الروسان وعبدالله العطار ومنذر أبو عمارة.



ويأتي معسكر الحسين إربد في تركيا استعدادا لبطولة دوري المحترفين التي تنطلق الخميس المقبل.



ويطمح الحسين اربد للمنافسة على لقب بطولة الدوري والتتويج به لأول مرة في تاريخ مسيرته، خاصة أنه تعاقد مع العديد من نجوم الكرة الأردنية.



وشارك الحسين إربد مؤخرا في بطولة درع المئوية، وحل في المركز الرابع.

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