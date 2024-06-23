الحسين اربد يستضيف السلط بكأس الأردن

الوكيل الاخباري-

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يحل فريق السلط ضيفاً على نادي الحسين اربد ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاردن للموسم 2023-2024.اللقاء يقام على ستاد الحسن الدولي الساعة 7:00 من مساء اليوم الأحد وينقل على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية الاردنية.الحسين اربد يدخل اللقاء بعد أن فاز في الدور ربع النهائي على نادي شباب العقبة بنتيجة 4-1.فيما تأهل نادي السلط بعد أن فاز على نادي سحاب بنتيجة 2-1.يدير لقاء اليوم طاقم تحكيمي مكون من : إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، محمد محرم، وأحمد راضي رابعا.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.