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الخميس، 05-11-2020 01:02 م

الحكم على ابو غوش بالحبس 6 اشهر والطرد من الخدمة العسكرية

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الوكيل الإخباري - قال مصدر قضائي مطلع، اليوم الخميس، إنه تم الحكم على لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو احمد أبوغوش بالحبس 6 أشهر والطرد من الخدمة العسكرية في قضية أوراق ثبوتية.

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أحمد أبو غوش صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، أعلنت إدارة صفحته غير الموثقة على فيسبوك اعتزال اللاعب عن تمثيل المنتخب الوطني.


الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي قال في وقت سابق، إن أبو غوش "موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء تم توقيفه على إثرها وهي بيد القضاء حالياً للفصل فيها".


وأشار في بيان إلى أن "كل ما يشاع حول توقيفه لأسباب رياضية أو أولمبية هو غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة".


وقال الاتحاد الأردني للتايكواندو، إنه لم يتبلغ رسميا بقرار اعتزال لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش، الموقوف في قضية جنائية منظورة أمام القضاء.

المصدر: ملاعب 


 




 

 


 

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