الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: سيتم رفض شراء محاصيل القمح والشعير التي تحصد الآن

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الثلاثاء، 30-05-2023 02:37 م

الحوامدة : الفريق سيستكمل المشاركة في بطولة القدس والكرامة

520233011956141230245


الوكيل الإخباري - قال رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، إن فريقه سيستكمل مشاركته في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، وذلك بعد قرار الفيصلي عودته إلى عمّان بعد توقف مباراة الفريقين، إثر اعتراض على قرار للحكم.

وأوضح الحوامدة، أن قرار فريقه هو "إكمال" البطولة.

وتوقفت مباراة الفريقين في نصف نهائي البطولة المقامة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار للحكم.

واعترض لاعبون في الفيصلي على قرار الحكم بعد احتسابه خطأ ارتكبه اللاعب أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

وشهدت المباراة رمي جماهير مساندة للوحدات في ملعب فيصل الحسيني في الرام في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في الفيصلي، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.

وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.

وقرر الفيصلي العودة إلى عمّان الثلاثاء، بعد "الأحداث المؤسفة" التي رافقت مباراته مع الوحدات في البطولة، بحسب ما أعلن النادي في بيان الاثنين.

وقال النادي على صفحته في فيسبوك، "نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيداً للمغادرة (الثلاثاء) إلى عمان".

أعلن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة لقدم، مروان جمعة، الاثنين، أن مباراة الفيصلي والوحدات في بطولة القدس والكرامة المقامة في الضفة الغربية المحتلة "لن تستكمل اليوم"، بعد توقفها بسبب اعتراض على قرار للحكم.

وكان نادي الوحدات توج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على نادي جبل المكبر المقدسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

والثلاثاء، يقام لقاء نصف النهائي الثاني وسيجمع وصيف النسخة الماضية نادي جبل المكبر وجاره هلال القدس على ملعب فيصل الحسيني.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202330134859608491730

بيان رسمي من النادي الفيصلي

5202330141051315258629 (2)

والد ميسي يوافق على انتقاله للهلال السعودي مقابل عرض خرافي

5202330105222415189230

إنتر يفاوض نجم الريال.. وتجاهل ملكي!

5202330125928688033562

الفيصلي يتراجع عن مغادرة فلسطين

52023301352963221758

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

5202330101054170200463

طلب إجازة.. انتهاء موسم رونالدو مع النصر

أخبار متعلقة
520234142933814423453

54 سائقا يشاركون في سباق السرعة الأول بمادبا

52023414423111518944 (1)

كلوب يبرر استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح

520234103240778777195

فرانكفورت يواجه لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا

52023491851726688487 (1)

رونالدو يعلنها.. أنا عالمي

520234105515293717326

برشلونة أم الهلال.. الحيرة تسيطر على ميسي

52023410114765001481

نابولي يتحدى أودينيزي في ليلة التتويج