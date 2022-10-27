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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 02:47 م

الحوامدة يدعو إلى تأجيل المباراة مع الفيصلي في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري -  دعا رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، الخميس، إلى تأجيل لقاء فريقه أمام الفيصلي في دوري المحترفين لكرة القدم، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد قرار الوحدات الانسحاب من البطولة بعد نقل اللقاء إلى إربد.

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وكتب الحوامدة على صفحته الموثقة في فيسبوك، "كبادرة حسن نوايا من نادينا الموقر فإنني أدعوا الاتحاد لتأجيل المباراة"، داعيا إلى "الاجتماع بنادي الوحدات مع سمو الأمير علي بن الحسين (رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم) والاتفاق على حلول تفوت على العابثين والمارقين على الرياضة الأردنية بعزف لحن نشاز على سمفونية الوحدات التي لم تتوقف يوما عن إضافة رونقا جميلا في منظومة كرة القدم الأردنية".

 

 

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