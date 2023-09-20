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الأربعاء، 20-09-2023 12:46 م

الحوامدة يوجه رسالة لجماهير الوحدات بعد الفوز الآسيوي

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الوكيل الإخباري - تعهد رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة بتقديم أفضل النتائج والأداء المميز في البطولات المحلية والقارية وخاصة في كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال الحوامدة في منشور له على "فيسبوك": "أعزائي جمهور الوحدات، أود أن أعبّر عن إعجابي الكبير وتقديري العميق لكم كجمهور مخلص ومتحمس، أنتم الروح الحقيقية والقوة الدافعة وراء فريق الوحدات، وتمثلون الفخر والشغف الأردني في كرة القدم".

وأضاف أن الدعم المتواصل والحضور الجماهيري الحماسي في مباراة أهلي حلب وكل مباراة يعكس عشق هذه الجماهير اللا محدود للفريق ويعزز روح المنافسة والتحدي، مؤكدا أن الجماهير تمنح اللاعبين الدعم والثقة اللازمة لتحقيق إنجازات عظيمة على المستوى المحلي والقاري.

وتابع الحوامدة: "أنتم ليس مجرد جمهور، بل أسرة واحدة مترابطة تجمعها الانتماء لنادي الوحدات، تظهرون تفانيكم وتضحياتكم من خلال المشاركة الفعّالة في المباريات والهتافات المليئة بالحماس، وهذا ما يجعل الوحدات فريقًا لا يقهر".

كما وجه رئيس نادي الوحدات شكره للجماهير على تحفيزها المستمر وتشجيعها القوي للاعبين في الأوقات الصعبة والمباريات الحاسمة، مؤكدا أن ثقة ودعم الجماهير يساعدان الفريق على تخطي التحديات وتحقيق الانتصارات الكبرى.

وبيّن أنه كرئيس للنادي وبالتعاون مع الإدارة والفريق الفني واللاعبين، سيعمل بكل تفانٍ لتقديم أفضل النتائج والأداء المميز، داعيا الجماهير إلى استمرار دعمها المستمر وثقتها في قدرات الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية.

وشدد الحوامدة على أن الجماهير جزء لا يتجزأ من عائلة الوحدات، وأن الإدارة ملتزمة بتقديم كل ما لديها من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدا أن الإدارة مستمرة في بناء فريق قوي ومتميز يحقق المجد والاعتزاز لكل جماهير الوحدات.

وختم رسالته للجماهير بقوله: "شكرًا لكم على عشقكم الذي لا يعد ولا يحصى ولدعمكم المتواصل، نحن معًا، وسنستمر في النجاح والتفوق".

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