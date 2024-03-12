الخاسر المحظوظ يجبر دجوكوفيتش على وداع إنديان ويلز مبكرا

الوكيل الإخباري - تلقى نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا خسارة مفاجئة أمام لوكا ناردي في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس أمس الاثنين في فوز وصفه اللاعب الإيطالي بأنه "معجزة".



وشارك ناردي البالغ 20 عاما في الجدول الرئيسي للبطولة كخاسر محظوظ، إذ خسر أمام ديفيد جوفين في التصفيات يوم الثلاثاء الماضي، وشارك في القرعة الرئيسية بعد انسحاب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيبيري للإصابة، ليحقق اللاعب الإيطالي الانتصار الأكبر في مسيرته الاحترافية بنتيجة (6-4)، و(3-6)، و(6-3).



وبات نادري المصنف 123 عالميا، أقل لاعب في التصنيف يهزم دجوكوفيتش في بطولة من الأساتذة، أو الغراند سلام، كما أصبح رابع أقل لاعب في التصنيف العالمي يتفوق على مصنف أول عالميا في بطولة من الأساتذة.



وقال ناردي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنه لم يكن أحد يعرفني قبل تلك المباراة.. آمل أن تكون الجماهير قد استمتعت باللقاء. أنا سعيد للغاية".



وأضاف: "لا أعرف كيف تحكمت في أعصابي، هذه معجزة كوني أبلغ من العمر 20 عاما وتصنيفي 100 عالميا وأنجح في الفوز على نوفاك، هذا جنون".



وشارك ناردي في البطولة الختامية للجيل الواعد العام الماضي، ويستعد لمواجهة الأمريكي تومي بول في الدور الرابع غدا الأربعاء.



وبحسب أرقام "أوبتا"، منذ بدء العمل ببطولات الأساتذة عام 1990، أصبح ناردي ثالث خاسر محظوظ يتغلب على مصنف أول عالميا في بطولة للأساتذة وذلك بعد جيرمو كانياس في إنديان ويلز 2007، وبورنا تشوريتش في مدريد 2017.



وأصبح ناردي ثاني إيطالي يتمكن من الفوز على مصنف أول عالميا على الملاعب الصلبة ببطولات الأساتذة، وذلك بعد يانيك سينر أمام كارلوس ألكاراز في نصف نهائي ميامي 2023.

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