الخشمان يرفع الحرمان عن نادي السلط

الوكيل الإخباري - أعلن نادي السلط الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) رفع الحرمان عن تسجيل اللاعبين عن الموسم الحالي



وقد اعلن النادي ان رئيس مجلس أمناء نادي السلط الكابتن محمد الخشمان ساهم بشكلٍ رئيسي لرفع الحظر عن النادي، ليتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخراً، وبذلك يصبح جميع اللاعبين متاحين أمام المدير الفني للمشاركة في أول مباريات الفريق ضمن بطولة درع الاتحاد (المئوية).

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