الخليفي يتحدث عن زلزال في باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، دعمه الواضح لمشروع مدربه الإسباني لويس إنريكي، مشيرا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.



وطرأت تغييرات كبيرة على فريق باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي، حيث رحيل عدد من نجومه مثل، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإسباني سيرخيو راموس والإيطالي ماركو فيراتي.



وفي المقابل تعاقد النادي الباريسي مع المدرب لويس إنريكي مع مجموعة شابة مميزة من اللاعبين، مثل المهاجم البرتغالي غونسالو راموس، والثنائي الفرنسي راندال كولو مواني عثمان ديمبيلي”.



وتكهن البعض بإمكانية إقالة لويس إنريكي بعد تعثر نادي باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم على المستوى المحلي أو الأوروبي، وخاصة عقب الهزيمة المدوية أمام فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا برباعية.



ولكن ناصر الخليفي أظهر دعمه الواضح لمشروع لويس إنريكي، مشيرا إلى أنه لن يأتي بثماره بين ليلة وضحاها.



وتحدث ناصر الخليفي لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قائلا: "لقد شهدنا هذا الصيف تغييرا زلزاليا وإيجابيا في النادي، أكثر مما يتخيل أي شخص".



وأضاف: "بناء أسس جديدة يستغرق بعض الوقت، بجانب بعض التصميم والمثابرة والأمل. ليس هناك أي مبالغة، ولكن رأينا بالفعل ومضات من التألق بعد فترة وجيزة".



واختتم ناصر الخليفي: "أمضينا بضعة أسابيع مع الفريق الجديد، هذا الفريق شاب ونعلم أننا نسير على الطريق الصحيح".

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