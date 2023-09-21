الخليفي يدعم المغرب بعد فاجعة الزلزال

الوكيل الإخباري - أبدى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، دعمه للشعب المغربي، بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.



ووصل الخليفي إلى المغرب، وعقد اجتماعا في مجمع محمد السادس، مع رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع، حيث تم الحديث حول العديد من القضايا ذات البعدين الرياضي والاجتماعي.



وقال الخليفي في تصريحات للتلفزيون المغربي: "أنا هنا لأبرز مظاهر التعاطف المطلق مع الأشقاء داخل المغرب".



وتابع رئيس سان جيرمان: "أعلم أني داخل بلدي الثاني وهذا لا أشك فيه إطلاقا، مثلما لا يمكن أن أخفي مدى تأثري بالزلزال والفاجعة التي ضربت المغرب مؤخرا".



وختم: "دعوني أخبركم أننا نشعر داخل باريس سان جرمان أنكم جزء منا وما يمسكم يمسنا، وكل الدعم المطلق أنقله لكم من النادي وكل مكوناته تتقاسم مع المغاربة مشاعرهم".

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