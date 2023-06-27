الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

الثلاثاء، 27-06-2023 11:23 ص

الخليفي يضع مبابي أمام خيارين

620232793332206298026


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي يصر على إنهاء الجدل بشأن مستقبل نجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.

وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024 مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ولكن مبابي أكد قبل أيام في رسالة للنادي الباريسي أنه لن يفعل خيار التمديد لتظهر التكهنات بشأن مستقبله.

ويبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة الخليفي، تريد هذه المرة إنهاء الجدل سريعا بشأن مستقبل مبابي بخلاف ما حدث في العام 2022 عندما ظل النادي يتفاوض مع اللاعب لتجديد عقده حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، فإن الخليفي طالب مبابي بقرار سريع بشأن مستقبله.

وأوضحت الصحيفة، أن الخليفي لا يريد السماح للاعبه بالرحيل مجانا عند نهاية عقده في صيف العام المقبل، وخيره بين التجديد أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ينتظر ردا من اللاعب البالغ من العمر 24 عاما دون تحديد موعد نهائي للرد المحتمل.

ونوهت "لو باريزيان"، أن الخليفي تحدث مع فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي، وأوضح لها أنه من مصلحة الجميع أن يتم تقرير مستقبل اللاعب بسرعة كبيرة.

وأضافت: "إذا اضطر مبابي إلى المغادرة، فسيتعين تغيير المشروع الذي تم إنشاؤه حوله في سان جيرمان. وإذا حدث العكس، قد يستمر سان جيرمان في مشروعه لأكثر من عام".

وأشارت إلى أنه إذا قرر مبابي الرحيل هذا الصيف فإن باريس سان جيرمان سيطالب بـ200 مليون يورو لبيعه.

ويمتلك مبابي مصيره بين يديه، ولن يحتاج بالضرورة إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله قبل 31 يوليو المقبل كما هو منصوص عليه في العقد الذي وقعه مع الفريق الباريسي في 2022.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232793043356680696

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

620232791850947853513

ميسي يصدم عشاق كرة القدم غداة انضمامه لإنتر ميامي

620232791218604489635

بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

62023279925451651827 (1)

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

62023279512851406209

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد

أخبار متعلقة
620232614151385149122

جماهير باريس تتوعد الصفقة الجديدة بتهديد صريح

6202361113384219753

رسميا.. تأجيل السوبر الفرنسي

620235114718346498774

مبابي يودع ميسي بطريقة خاصة (فيديو)

620234102051506606760

مفاوضات متقدمة بين سان جيرمان ونجم بايرن

520233110228225849286

زوجة حارس باريس توجه رسالة مفجعة.. والعالم يترقب بقلق

52023299542757053186

ميسي يثير الجدل في باريس سان جيرمان بتصرف جديد