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الثلاثاء، 08-08-2023 03:00 م

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي

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الوكيل الإخباري -  استغل ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس، ووجه بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها "رسالة مشفرة" إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

كان باريس، أعلن مساء الإثنين، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

وقال الخليفي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق. هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

وقالت الصحيفة، إن الخليفي، يبدو وأنه وجه "رسالة مشفرة" لكيليان مبابي؛ بسبب رغبة الفرنسي في مغادرة النادي، والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية الصيف المقبل، وهو ما يرفضه الخليفي والنادي الباريسي.

واتخذ باريس سان جيرمان، قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، في محاولة للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

فبعدما استبعده من معسكر الإعداد، قرر استمرار استبعاده من تدريبات المجموعة الرئيسية، بداية من الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

وسيتسبب الصدام بين باريس ومبابي، في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

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