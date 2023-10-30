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الإثنين، 30-10-2023 04:17 م

الدفاع كلمة السر في تراجع برشلونة

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الوكيل الإخباري - يعاني برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان يبدو أن موسم برشلونة الحالي يسير بشكل أفضل من الموسم السابق، لكن الأرقام تعكس أن الأمر ليس كذلك".

وأشارت: "برشلونة على أعتاب التأهل إلى الدور التالي في دوري الأبطال، لكن هناك تراجعا ملحوظا في الليجا مقارنة بنفس المرحلة خلال الموسم الماضي".

وأوضحت: "برشلونة عقب 11 جولة في الموسم الماضي كان لديه 28 نقطة وسجل 28 هدفا، مقابل 24 نقطة و23 فقط بالموسم الحالي".

وأردفت أن الركيزة الأهم في تتويج برشلونة بلقب الليجا في الموسم الماضي كانت خط الدفاع الذي مثل نقطة القوة الأولى للبارسا.

وكشفت: "في الموسم الماضي استقبلت شباك برشلونة 4 أهداف فقط في أول 11 جولة، مقابل 12 هدفا حتى الآن، كما أن هناك 3 فرق في الدوري لديها أرقام دفاعية أفضل من البارسا".

وذكرت: "الموسم الحالي يظهر أن برشلونة أقل صلابة دفاعية، رغم التعزيزات التي استقدمها البرسا في الدفاع بضم جواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز".

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