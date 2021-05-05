الدكتور سعد جابر نائبا لرئيس اتحاد رياضي ،، تعرف على السبب

الوكيل الإخباري - أنس عشا

مع إعلان اللجنة الأولمبية عن أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الملاكمة، توقف الشارع الأردني كثيرا عند اسم الدكتور سعد جابر - وزير الصحة الأسبق - والذي تم تعيينه نائبا لرئيس الاتحاد .











وحسب مصادر موقع ملاعب فإن تعيين الدكتور جابر جاء لقناعة اللجنة الأولمبية بضرورة تواجد اشخاص أصحاب خلفيات طبية في هذه الفترة، وبعد وفاة اللاعب راشد صويصات والتحقيقات الجارية بخصوص أسباب وفاته بالوقت الحالي.



وضمت اللجنة المؤقتة : سمو الأمير "محمد عباس" بن علي، رئيساً، والدكتور سعد جابر نائباً للرئيس، والأعضاء الدكتور باسل الشاعر والدكتورة ختام اي وزيد أبو سعود.

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المصدر : ملاعب