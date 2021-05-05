الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سانا: هجوم للاحتلال على مناطق بالساحل السوري

وزير النقل والسفير المصري يؤكدان ضرورة تعزيز حركة النقل بين البلدين

جرش: تخصيص مركزين لإعطاء مطعوم كورونا للمعلمين

مشاجرة جماعية بعمان

الخلايلة مديراً عاماً لمدينة الحسين للشباب

كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

عجلون: ورشة تناقش مخرجات مشروع الخطة التنموية

الأربعاء، 05-05-2021 02:24 ص

الدكتور سعد جابر نائبا لرئيس اتحاد رياضي ،، تعرف على السبب

52021422173522460442


الوكيل الإخباري - أنس عشا
مع إعلان اللجنة الأولمبية عن أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الملاكمة، توقف الشارع الأردني كثيرا عند اسم الدكتور سعد جابر - وزير الصحة الأسبق - والذي تم تعيينه نائبا لرئيس الاتحاد .



 

وحسب مصادر موقع ملاعب فإن تعيين الدكتور جابر جاء لقناعة اللجنة الأولمبية بضرورة تواجد اشخاص أصحاب خلفيات طبية في هذه الفترة، وبعد وفاة اللاعب راشد صويصات والتحقيقات الجارية بخصوص أسباب وفاته بالوقت الحالي.

وضمت اللجنة المؤقتة : سمو الأمير "محمد عباس" بن علي، رئيساً، والدكتور سعد جابر نائباً للرئيس، والأعضاء الدكتور باسل الشاعر والدكتورة ختام اي وزيد أبو سعود.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
729151bf-80a1-45ab-a90b-14aa0ce64480

بغياب إحسان حداد ،، تعادل القوة الجوية بالدوري العراقي

2

الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية

4811405_1620137660

فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

بهاء-عبدالرحمن5

تعثر جديد لرفاق بهاء عبد الرحمن بالدوري الكويتي

366a8045-2d3d-4202-91e0-d6177867fe91

بمشاركة أساسية لعمر هاني ،، تعادل لأولمبياكوس بالدوري القبرصي

o6vzbbrsbgphfv3f4mw6

الفاخوري الأفضل في مباراة فولاذ ،، وهذا ما قاله بعد الفوز

أخبار متعلقة
بهاء-عبدالرحمن5

تعثر جديد لرفاق بهاء عبد الرحمن بالدوري الكويتي

607f565005e88

لائحة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الرابعة

الرمثا

استقالة جمال محمود وتعيين مدرب جديد للرمثا

164615214

خسارة هيثم الشبول وفهد اليوسف بدوري الأبطال

420211801242859629445

صعود فريق سعيد مرجان ولوكاس لوصافة الدوري البحريني

201442021_15

خسارة أردنية بدوري أبطال اسيا