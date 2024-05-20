الدموع تغلب كلوب في وداع ليفربول

الوكيل الإخباري - غلبت الدموع، المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول أمام ضيفه وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد.



وفاز ليفربول بهدفين دون رد، في إطار الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.



وأعلن كلوب، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وبدأت جماهير الريدز في الدقائق الأخيرة من مباراة اليوم، الغناء للمدرب بصوت مرتفع.

اضافة اعلان



ورد كلوب على الجماهير برفع يديه، لكنه لم يستطع أن يغالب دموعه التي انهمرت تأثرا بالحب الكبير الذي أظهرته الجماهير بتحيته.



يذكر أن كلوب توج مع ليفربول بلقب البريميرليج موسم (2019-2020) وهو اللقب الذي انتظرته الجماهير لمدة 30 عاما.



كما قاد ليفربول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في موسم (2018-2019)، وتوج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة.

ملاعب