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الثلاثاء، 12-12-2023 04:13 م

الدنمارك تختار مقر إقامتها في يورو 2024

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الوكيل الإخباري - اختار منتخب الدنمارك، إقامة معسكره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024″، في منطقة الغابة السوداء، حسبما أعلن الاتحاد المحلي اليوم الثلاثاء.

ويشارك منتخب الدنمارك، الفائز بأمم أوروبا عام 1992، في المسابقة القارية، التي تقام بالملاعب الألمانية، صيف العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن المدرب كاسبر هيولماند، ولاعبيه سيقيمون ويتدربون في بلدة فرويدنشتات، الواقعة بجنوب غرب ألمانيا.

وتلعب الدنمارك، التي بلغت نصف النهائي في النسخة الماضية لكأس الأمم الأوروبية، التي جرت عام 2021، مبارياتها في مرحلة المجموعات بالبطولة ضد سلوفينيا يوم 16 حزيران/يونيو القادم بمدينة شتوتجارت، وكذلك ضد إنجلترا بعدها ب4 أيام في فرانكفورت، ثم أمام صربيا يوم 25 من ذات الشهر في ميونخ.

وقال كريستيان نوركير، مدير منتخب الدنمارك “لقد وجدنا مكانا يمكننا أن نرى أنفسنا فيه حقا، وبينما نحن متأكدون تماما من أنه يمكننا الحصول على إقامة رائعة لعدة أيام كما نأمل هناك، فإن كل خياراتنا تدور حول تحسين فرصنا للمضي قدما لأبعد نقطة في البطولة الأوروبية”.

من جانبه، قال يوليان أوزوالد، عمدة فرويدنشتات “نحن فخورون وسعداء بقدرتنا على استضافة هذا المنتخب المحبوب مع مثل هؤلاء المشجعين المتحمسين في بلدتنا. بالنسبة لي، الدنمارك هي المكان المثالي لفرويدنشتات”.

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