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السبت، 28-10-2023 02:52 م

الدوري الألماني.. بوخوم يتعادل مع ماينز

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الوكيل الإخباري - تعادل فريق بوخوم مع ضيفه ماينز 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى بوخوم الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه كيفين ستوغر في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن ماينز من تعديل النتيجة عن طريق هدف سجله كيفين شلوتيربيك، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59، قبل أن يتمكن شلوتربيك من تصحيح خطئه بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ماينز هدف التعادل عن طريق توم كراوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بوخوم رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع ماينز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

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