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الثلاثاء، 17-10-2023 04:29 م

الدوري الألماني للسيدات يسجل رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري

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الوكيل الإخباري - حققت بطولة الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات رقماً قياسياً، في عدد الحضور الجماهيري لمباريات المسابقة هذا الأسبوع.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن 53609 أشخاص توجهوا إلى الملاعب خلال المباريات الست التي أقيمت في البطولة مطلع الأسبوع الحالي.

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ورغم عدم تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري لإحدى مباريات الدوري الألماني، والذي بلغ 38365 متفرجاً، والذي تحقق في لقاء كولون ضد فرانكفورت في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أنه لأول مرة كانت هناك 3 مباريات هذا الأسبوع تخطت حاجز العشرة آلاف متفرج في المسابقة.

وشهدت مباراة فيردر بريمن ضد كولون حضور 21508 متفرج بملعب فيسر ستاديون، بينما حضر 19 ألف متفرج مباراة بايرن ميونخ، وإينتراخت فرانكفورت، المنافس ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، فيما تواجد 10269 مشجعاً لمتابعة لقاء لايبزيغ الصاعد هذا الموسم للبطولة ضد فولفسبورغ.

وبلغ إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا لقاءات المراحل الأربعة الأولى للدوري الألماني للسيدات هذا الموسم 111601 متفرج، ليبلغ متوسط الحضور الجماهيري 4650 متفرج لكل مباراة حتى الآن، وهو ما يفوق بكثير الأرقام التي تحققت في الموسم الماضي بالمسابقة.

وساهم عدم إقامة أي لقاءات بالدوري الألماني لكرة القدم للرجال هذا الأسبوع، بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، في زيادة الحضور الجماهيري لمباريات السيدات، وأقيمت المباريات الثلاث التي شهدت أكبر عدد من الجماهير بتلك المرحلة للمسابقة في ملاعب الدوري الألماني للرجال.

 

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