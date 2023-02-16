الدوري الأوروبي.. برشلونة ينتصر ضد مان يونايتد في تاريخ المواجهات

الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مباراة برشلونة ضد مان يونايتد الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.



برشلونة ضد مان يونايتد

إصطدم فريق برشلونة بنظيره مان يونايتد في 13 مباراة بتاريخ المواجهات بينهما، نجح البارسا في تحقيق الفوز خلال 6 لقاءات وفاز مانشستر يونايتد في 3 مباريات وإنتهت 4 مباريات بالتعادل.



فيما سجل فريق برشلونة 24 هدفًا داخل شباك مانشستر يونايتد، في تاريخ المواجهات بينهما مقابل 15 هدفً لصالح الشياطين الحمر.



ونجح فريق برشلونة في خطف لقبين بدوري أبطال أوروبا من مانشستر يونايتد، في نهائي موسم 2008-2009 بنتيجة 2-0، وفي موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.



وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة ومان يونايتد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وتغلب فيها برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة وفي مباراة العودة بهدف نظيف.



تقام مباراة برشلونة ضد مان يونايتد مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب باليوروباليج، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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