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الخميس، 03-11-2022 03:09 م

الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 3 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الدوري الأوروبي في مقدمتها مباراة ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيريف تيراسبول X اومونيا نيقوسيا – الساعة 8:45 مساء

موناكو X سرفينا زفيزدا – الساعة 8:45 مساء   

طرابزون سبور X فرينكفاروزي – الساعة 8:45 مساء   

كارباج اجدام X فرايبورج – الساعة 8:45 مساء   

أولمبياكوس X نانت – الساعة 8:45 مساء   

فينورد روتردام X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ميتييلاند X شتورم جراتس – الساعة 8:45 مساء    

آرسنال X زيوريخ – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بودو جليمت  X آيندهوفن – الساعة 11 مساءا      

ريال بيتيس X هلسنكي – الساعة 11 مساءا      

روما X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

سانت جيلواز X يونيون برلين – الساعة 11 مساءا      

سبورتنج براجا X مالمو – الساعة 11 مساءا     

دينامو كييف X فناربخشة – الساعة 11 مساءا     

رين   X آيك لارناكا – الساعة 11 مساءا     

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ريجاس فوتبولا سكولا   X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساءا  

إسطنبول باشاك شهير X هارتس – الساعة 6:30 مساءا   

ابولون ليماسول   X فادوز – الساعة 8:45 مساءا     

آلكمار X دنيبرو 1 – الساعة 8:45 مساءا     

يورجوردين X شامروك روفرز – الساعة 8:45 مساءا     

جينت X مولده – الساعة 8:45 مساءا     

سلافيا براج X سيفاس سبور – الساعة 8:45 مساءا     

كلوج X بالكاني – الساعة 8:45 مساء      

زالجيريس فيلنوس X سلوفان براتيسلافا – الساعة 8:45 مساءا     

بيونيك يريفان X بازل – الساعة 8:45 مساءا      

ستيوا بوخارست X وست هام يونايتد – الساعة 11 مساءا       

سيلكابورج X أندرلخت – الساعة 11 مساءا       

ليخ بوزنان X فياريال – الساعة 11 مساءا       

بارتيزان بلجراد X سلوفاكو – الساعة 11 مساءا       

كولن X نيس – الساعة 11 مساءا     

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