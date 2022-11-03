الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 3 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الدوري الأوروبي في مقدمتها مباراة ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شيريف تيراسبول X اومونيا نيقوسيا – الساعة 8:45 مساء
موناكو X سرفينا زفيزدا – الساعة 8:45 مساء
طرابزون سبور X فرينكفاروزي – الساعة 8:45 مساء
كارباج اجدام X فرايبورج – الساعة 8:45 مساء
أولمبياكوس X نانت – الساعة 8:45 مساء
فينورد روتردام X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ميتييلاند X شتورم جراتس – الساعة 8:45 مساء
آرسنال X زيوريخ – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بودو جليمت X آيندهوفن – الساعة 11 مساءا
ريال بيتيس X هلسنكي – الساعة 11 مساءا
روما X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
سانت جيلواز X يونيون برلين – الساعة 11 مساءا
سبورتنج براجا X مالمو – الساعة 11 مساءا
دينامو كييف X فناربخشة – الساعة 11 مساءا
رين X آيك لارناكا – الساعة 11 مساءا
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ريجاس فوتبولا سكولا X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساءا
إسطنبول باشاك شهير X هارتس – الساعة 6:30 مساءا
ابولون ليماسول X فادوز – الساعة 8:45 مساءا
آلكمار X دنيبرو 1 – الساعة 8:45 مساءا
يورجوردين X شامروك روفرز – الساعة 8:45 مساءا
جينت X مولده – الساعة 8:45 مساءا
سلافيا براج X سيفاس سبور – الساعة 8:45 مساءا
كلوج X بالكاني – الساعة 8:45 مساء
زالجيريس فيلنوس X سلوفان براتيسلافا – الساعة 8:45 مساءا
بيونيك يريفان X بازل – الساعة 8:45 مساءا
ستيوا بوخارست X وست هام يونايتد – الساعة 11 مساءا
سيلكابورج X أندرلخت – الساعة 11 مساءا
ليخ بوزنان X فياريال – الساعة 11 مساءا
بارتيزان بلجراد X سلوفاكو – الساعة 11 مساءا
كولن X نيس – الساعة 11 مساءا
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