الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 3 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات الدوري الأوروبي في مقدمتها مباراة ريال سوسييداد ضد مانشستر يونايتد.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



شيريف تيراسبول X اومونيا نيقوسيا – الساعة 8:45 مساء



موناكو X سرفينا زفيزدا – الساعة 8:45 مساء



طرابزون سبور X فرينكفاروزي – الساعة 8:45 مساء



كارباج اجدام X فرايبورج – الساعة 8:45 مساء



أولمبياكوس X نانت – الساعة 8:45 مساء



فينورد روتردام X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ميتييلاند X شتورم جراتس – الساعة 8:45 مساء



آرسنال X زيوريخ – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



بودو جليمت X آيندهوفن – الساعة 11 مساءا



ريال بيتيس X هلسنكي – الساعة 11 مساءا



روما X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



سانت جيلواز X يونيون برلين – الساعة 11 مساءا



سبورتنج براجا X مالمو – الساعة 11 مساءا



دينامو كييف X فناربخشة – الساعة 11 مساءا



رين X آيك لارناكا – الساعة 11 مساءا



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ريجاس فوتبولا سكولا X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساءا



إسطنبول باشاك شهير X هارتس – الساعة 6:30 مساءا



ابولون ليماسول X فادوز – الساعة 8:45 مساءا



آلكمار X دنيبرو 1 – الساعة 8:45 مساءا



يورجوردين X شامروك روفرز – الساعة 8:45 مساءا



جينت X مولده – الساعة 8:45 مساءا



سلافيا براج X سيفاس سبور – الساعة 8:45 مساءا



كلوج X بالكاني – الساعة 8:45 مساء



زالجيريس فيلنوس X سلوفان براتيسلافا – الساعة 8:45 مساءا



بيونيك يريفان X بازل – الساعة 8:45 مساءا



ستيوا بوخارست X وست هام يونايتد – الساعة 11 مساءا



سيلكابورج X أندرلخت – الساعة 11 مساءا



ليخ بوزنان X فياريال – الساعة 11 مساءا



بارتيزان بلجراد X سلوفاكو – الساعة 11 مساءا



كولن X نيس – الساعة 11 مساءا

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