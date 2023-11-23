الدوري الإنجليزي يشن حملة شرسة ضد المدربين

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رابطة المحترفين الإنجليزية قررت شن حملة شرسة ضد مدربي أندية "البريميير ليغ" بعدما تعددت تجاوزاتهم ضد الحكام في الفترة الماضية.



قالت الصحيفة البريطانية إن "الدوري الإنجليزي ورابطة الدوري أطلقا حملة ضد اللاعبين والمديرين الذين يظهرون معارضة للحكام خلال المباريات، وتوجيه الحكام، ليكونوا أكثر صرامة في التعامل مع أي تجاوزات".



وأضافت "أوضح الاتحاد الإنجليزي في اجتماع الأسبوع الماضي، أنه في المستقبل سيتم توجيه الاتهام إلى أي ناد يقدم دعماً علنياً للمدربين الذين ينتقدون الحكام بشدة مع احتمالية فرض غرامات كبيرة".



وتابعت "شهد الاجتماع أيضاً مناقشات حول قضايا تحكيمية أخرى ظهرت هذا الموسم، مثل زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع من قبل المسؤولين، والذي أصبح مصدر إحباط للاعبين والمدربين".

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وأشارت الصحيفة إلى أن من ضمن المقترحات التي من الممكن مناقشتها هي طرد اللاعبين لمدة 10 دقائق، وفقاً للحالة على غرار ما يحدث في رياضة الرغبي.

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