الدوري الإنجليزي ينطلق بقمة مبكرة

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، الأجندة الكاملة للموسم الكروي الجديد 2024/2023.



ويبدأ الموسم الجديد من البريمييرليج يوم الجمعة 11 أغسطس/أب المقبل، بلقاء بين مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على بيرنلي الصاعد حديثا من الدرجة الثانية.



ستكون هذه المواجهة بين بيب جوارديولا مدرب السيتي وأحد تلاميذه، فنسنت كومباني، مدرب بيرنلي، وقائد مانشستر سيتي السابق.



في اليوم التالي سيلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث ضد وستهام يونايتد، برايتون ضد لوتون، إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا.



وستشهد الجولة الأولى قمة مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول يوم 13 أغسطس/أب بينما سيلعب برينتفورد ضد توتنهام.



وتختتم الجولة الأولى يوم 14 أغسطس/أب بلقاء بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، في ملعب أولد ترافورد.



وأوضحت الرابطة أن منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي تختتم بإقامة الجولة 38 يوم 19 مايو/أيار 2024.

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