الدوري السعودي: رقم إيجابي نادر.. ورونالدو الغائب الحاضر

الوكيل الإخباري - شهدت الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين تراجعا ملحوظا في المعدل التهديفي، لكنها أعادت رقما إيجابيا بعد غياب طويل.



وأسدل الستار على الجولة 17، مساء السبت، حيث أقيمت 8 مباريات فقط، وتأجلت قمة النصر والاتحاد لظروف مشاركة العميد في كأس العالم للأندية 2023.



المباريات ال8 شهدت 15 هدفا، بمعدل 1.87 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع الجولة 16 التي شهدت معدلا تهديفيا 2.77 هدف في كل مباراة، بتسجيل 25 هدفا في 9 مباريات.



ورغم التراجع التهديفي، إلا أن الجولة 17 لم تعرف أي تعادل سلبي، بعد أن انتهت 6 مباريات بفوز أحد الفريقين، إضافة إلى تعادلين إيجابيين.



وكانت الجولة 16 شهدت مباراتين بلا أهداف رغم المعدل التهديفي العالي.



جولة بلا بطاقات حمراء



ولم تشهد الجولة 17 أي بطاقة حمراء، لتسجل رقما إيجابيا غاب عن المسابقة منذ الجولة الثامنة، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.



فمنذ ذلك الوقت، شهدت جولات الدوري السعودي بطاقة حمراء على الأقل، فيما ارتفع العدد إلى 5 بطاقات في الجولة الماضية.



مربع ذهبي مستقر



ولم يعرف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري السعودي أي تغييرات، حيث واصل الهلال صدارة الجدول برصيد 47 نقطة، حيث استغل غياب النصر، ليوسع الفارق إلى 10 نقاط.



وتواصلت المنافسة بين الأهلي والتعاون في المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة لكل منهما، كما اتسع الفارق بينهما والاتحاد، صاحب المركز الخامس، إلى 6 نقاط.





الهلال يواصل الصدارة



ورفع الهلال رصيده من الأهداف إلى الرقم 50، بعد ثنائيته ضد الوحدة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 7 أهداف في قائمة أكثر الفرق تهديفا.



ورغم تسجيل 4 أهداف في مرمى الفيحاء، يبقى الأهلي بعيدا في المركز الثالث ب36 هدفا.



وبعد أن حافظ الزعيم على نظافة شباكه، بقي في صدارة قائمة الفرق الأقل استقبالا للأهداف ب9 أهداف، متفوقا على التعاون، الذي استقبل 15 هدفا.



رونالدو الغائب الحاضر



ورغم غيابه عن الجولة لتأجيل مباراة النصر والاتحاد، حافظ كريستيانو رونالدو، قائد العالمي، على صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.



وسجل كل من ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، وجورج نكودو، نظيره في ضمك، هدفا في الجولة 17، ليقلصا الفارق مع الدون، فالصربي يأتي في المركز الثاني ب15 هدفا، فيما يحل الكاميرون ثالثا ب14 هدفا.



ولم تهتز أيضا صدارة رونالدو في قائمة الأكثر صناعة للأهداف، حيث يظل البرتغالي في المركز الأول ب8 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع الإسباني ألفارو ميدران، نجم التعاون.



وواصل المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، صدارته قائمة أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك، حيث خرج بشباك بيضاء للمرة العاشرة هذا الموسم، لكن السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، يطارده بعد أن خرج بشباك نظيفة للمرة التاسعة.

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