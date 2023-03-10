الدوري السعودي للسيدات يخصص جوائز مالية ضخمة للمرة الأولى في تاريخ المملكة

الوكيل الاخباري - تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير الرياضة بصورة مستمرة من خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي بالإضافة إلى السوبر بين البرازيل والأرجنتين وتعاقد الأندية السعودية مع أكبر نجوم العالم مثل رونالدو الذي وافق على الإنتقال إلى فريق النصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وموسى ماريجا مهاجم منتخب مالي ولاعب بورتو البرتغالي السابق ونجم الهلال السعودي الحالي وإيجاد مهاجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب الهلال الحالي ولكن مجهودات السعودية لتطوير الرياضة في المنطقة العربية لم تقتصر فقط على الرجال.

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قررت المملكة العربية السعودية إقامة دوري إحترافي للنساء بمشاركة الفرق الكبرى مثل النصر والهلال والاتفاق والشباب ولكن فريق النصر هو من تمكن من تحقيق اللقب هذا الموسم لنجاحه في التعاقد مع العديد من اللاعبات المتميزات مما أدى إلى نجاحه في تحقيق اللقب المحلي بعد منافسة شرسة مع الأهلي الذي يضم عدد من النجمات مثل اللاعبة الجزائرية عبلة بن سنوسي الذي تمكنت من لفت الأنظار لها وبقوة. وشاهد المباريات وتابعها من المدرجات ، بالإضافة إلى رفع مستوى الرهانات على الفرق والفعاليات والمسابقات والدوريات الرياضية المختلفة من خلال موقع المراهنات وألعاب الكازينو للمبتدئين الأفضل للمراهنة والفوز بجوائز اقتصادية كبيرة.



فوز النصر بالدوري السعودي للسيدات

حقق فريق النصر بالدوري السعودي بعدما أن تغلب على فريق اليمامة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير بن سعود ليصل رصيد العالمي إلى النقطة الخامسة والثلاثين بفارق ثلاثة نقاط فقط لا غير عن فريق الهلال الذي كان المنافس الأبرز له هذا الموسم حتى الرمق الأخير ولكنه حقق التعادل في أخر جولة مع الإتحاد بنتيجة 4-4.



جوائز النصر بعد الفوز بالدوري

إتحاد الكرة السعودي قرر صرف جوائز مالية ضخمة لفريق النصر للسيدات بعدما أن حقق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه حيث وصلت قيمة تلك الجائزة 500 ألف ريال وذلك الجوائز لم تقتصر فقط على فريق النصر ولكن اتحاد الكرة السعودي قرر صرف مكافأة الوصيف فريق الهلال وذلك بقيمة 300 ألف ريال بينما وصلت قيمة مكافأة فريق الشباب صاحب المركز الثالث إلى 200 ألف ريال.



جوائز فردية للاعبين الدوري السعودي

إتحاد الكرة السعودي قرر القيام بإعطاء جوائز فردية للاعبات الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم كما يحدث مع الدوريات الأوروبية الكبرى للرجال مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وأيضا الدوري السعودي ولذلك حصلت اللاعبة مباركة الصيعري على لقب أفضل لاعبة في الدوري السعودي هذا الموسم بينما حصلت لاعبة فريق الهلال شوخان نور الدين على لقب هداف الدوري يذكر أن شوخان هي لاعبة عراقية وتقوم بتمثيل منتخب العراق لكرة القدم وحصلت ليلى علي حارسة فريق اليمامة على لقب أفضل حارسة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم.



أفضل لاعبة في الدوري : مباركة الصيعري

هداف الدوري : شوخان نور الدين

أفضل حارسة : ليلى علي.

لمياء بن بهيان مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قدمت التهاني لفريق النصر الذي حقق بطولة الدوري بالإضافة إلى فريق الهلال الذي كان منافس شرس حتى الجولة الأخيرة وأيضا لفريق الشاب الذي احتل المركز الثالث وظهر بصورة أكثر من رائعة مما يجعله من الفرق المرشحة وبقوة للمنافسة على اللقب في المواسم المقبلة في ظل امتلاكه الكثير من العناصر المميزة بين صفوفه.

المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم للسيدات

مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان أكدت أن حجم التنافس المميزة في الدوري السعودي هذا الموسم سيكون له مردود إيجابي على منتخب السعودية للسيدات خلال الفترة المقبلة وعلى عدد من المنتخبات العربية بالأخص أن الدوري السعودي للسيدات يضم عدد كبير من اللاعبات أصحاب الجنسيات العربية مثل عبلة بن سنوسي اللاعبة الجزائرية التي تتواجد ضمن صفوف فريق الأهلي وشاروخان نور الدين اللاعبة العراقية التي تمكنت من الظهور بصورة أكثر من رائعة لتصل إلى صدارة جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم ولذلك نجاح الدوري السعودي للسيدات لن يكون مردوده الإيجابي مقتصر فقط على المنتخب السعودي بل على جميع المنتخبات العربية.

