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الأربعاء، 15-11-2023 02:38 م

الدوري السعودي يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة صلاح

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الوكيل الإخباري - ما زالت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين متمسكة بالحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وانشغلت وسائل الإعلام الصيف الماضي بأنباء انتقال محتمل لصلاح إلى دوري روشن لكن ليفربول في النهاية رفض عرضا بلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن صلاح لمصلحة اتحاد جدة هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت الشبكة أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، كون اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليغ، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، مازال يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

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