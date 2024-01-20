الدوري الفرنسي يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو بصورة ساخرة

الوكيل الإخباري - ردت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، على تصريحات النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، التي أدلى بها عن مسابقة "ليغ1"، خلال مشاركته الجمعة، في حفل توزيع "غلوب سوكر".



وقال رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على هامش مشاركته بحفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" إن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسي: "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، الناس في السعودية سيكونون فخورين".



وأضاف: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، بل في السعودية لديهم تنافسية أكبر من الفرنسي، يمكنني قول ذلك بعد أن قضيت عاما هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالوقت الحالي".



وبعد ساعات قليلة من تصريحات رونالدو، نشرت رابطة الدوري الفرنسي "ليغ 1" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي المخضرم تجمعه مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

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وبدت الصورة كما لو أنها رد ساخر من الدوري الفرنسي على تصريحات رونالدو.



تلك الصورة تم التقاطها أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في مباراة ودية مع النصر على هامش موسم الرياض العام الماضي.



وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل المشجعين، خاصة مع إدراك عدد كبير منهم المغزى منها.



وحصل كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2023، برصيد 54 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وجاء النجم إيرلينغ هالاند في المرتبة الرابعة برصيد 50 هدفا.



كما تسلم النجم البرتغالي المخضرم خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب بتصويت الجماهير في 2023.

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