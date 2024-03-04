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الإثنين، 04-03-2024 02:54 م

الدوسري يستهدف التربع على عرش الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  يستهدف سالم الدوسري نجم الهلال، كتابة التاريخ خلال مواجهة اتحاد جدة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من حسم الهلال، كلاسيكو الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين أمام الاتحاد، بنتيجة 3-1 على ملعب المملكة أرينا.

ويعد الدوسري، ثاني هدافي مباريات الكلاسيكو برصيد 7 أهداف، خلف تياجو نيفيز وكارلوس إدواردو، بفارق هدف أكثر لكل منهما.

وحال تمكن الدوسري من التسجيل مرة واحدة على الأقل، فإنه سيصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الهلال والاتحاد، بالتساوي مع الثنائي المذكور.

ويفصل "التورنيدو" 3 أهداف فقط لجعل الاتحاد، الضحية المفضلة لديه على مستوى الأندية السعودية في كافة المسابقات، بالتساوي مع النصر الذي استقبل أمامه 10 أهداف.

ويعود آخر هدف سجله سالم الدوسري ضد الاتحاد، إلى مباراة الفريقين في الدور الأول التي انتهت بفوز الهلال 4-3.

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