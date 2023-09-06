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الأربعاء، 06-09-2023 12:53 م

الدولي المصري طارق حامد يوجه رسالة لاتحاد جدة السعودي

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الوكيل الإخباري -  وجه لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد المنضم حديثا إلى نادي ضمك السعودي قادما من اتحاد جدة، رسالة إلى جماهير وإدارة ناديه السابق.

وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "‏كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة".

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وتابع: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي الاتحاد وبما حققته مع الفريق وأتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات المقبلة إن شاء الله".

وأتم: "كل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان".

وأعلن نادي ضمك، أمس الاثنين، ضم طارق حامد لمدة موسمين، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الاتحاد، عقب قدوم ثنائي خط الوسط نغولو كانتي وفابينيو.

وكان طارق حامد بدأ مسيرته في نادي سموحة المصري عام 2010، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2014، حيث حقق معه بطولة الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي مرة واحدة، قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صيف 2022 ليساهم في تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 14 عاما.

 

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