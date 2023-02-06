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الإثنين، 06-02-2023 02:49 م

الديوانية العراقي يبرم صفقة أردنية جديدة

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الوكيل الإخباري - انضم لاعب شباب الأردن، فضل هيكل، لصفوف الديوانية العراقي حتى نهاية الموسم الحالي.

وسينضم هيكل إلى مواطنه ولاعب شباب الأردن، خالد الدردور، الذي انضم لصفوف الديوانية قبل أسبوع.

وكان الديوانية قريبا من التعاقد مع الأردني الآخر، يوسف الرواشدة، قبل أن يقرر الأخير الانضمام لأمانة بغداد.

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وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الخارجية الأولى، في مسيرة فضل هيكل الذي بدأ مشواره الكروي مع شباب الأردن، حيث تدرج في الفئات العمرية وصولا للفريق الأول، وتم استدعاؤه لصفوف المنتخب الأولمبي.

يذكر أن الأردني هيثم الشبول كان مديرا فنيا للديوانية العراقي، قبل أن يقرر مؤخرا الرحيل عن الفريق.  

 

ملاعب 

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