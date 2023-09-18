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الإثنين، 18-09-2023 03:02 م

الرباعي المتألق يدفع برشلونة لقرار بشأن بيدري

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الوكيل الإخباري - قرَّر برشلونة، تأجيل موعد عودة نجمه بيدري جونزاليس، للمشاركة في المباريات.

كان بيدري، أصيب في العضلة المستقيمة الفخذية، يوم 24 أغسطس/آب الماضي، وسبق أن أجل برشلونة عودته إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنَّ عودة بيدري للمباريات مهددة بالتأجيل إلى آخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن الأمر يعتمد على حالته عند العودة إلى التدريبات.

وأشارت: "برشلونة يرى أنه من الضروري عدم إجبار بيدري على العودة سريعًا؛ تجنبا لتعرضه لانتكاسات، وفي غضون أيام قليلة سيتدرب بمفرده".

وأوضحت: "موعد عودة بيدري للتدريبات الجماعية لم يتم التفكير فيه حتى الآن، والتطور الإيجابي لحالته أثناء المران الفردي سيسهل عودته".

وذكرت: "هناك احتمالية أن تكون عودة بيدري ضد بيلباو يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أو الكلاسيكو يوم 28 من الشهر ذاته، لكن يعتمد ذلك على تطور حالته الجسدية".

وأردفت: "الحالة الجيدة التي يمر بها جافي، وروميو، وفرينكي دي يونج، بالإضافة لتطور إلكاي جوندوجان، تدعو إلى عدم المخاطرة بعودة بيدري سريعًا".

وسبق أن تعرض بيدري للإصابة نفسها يوم 16 فبراير/شباط 2023 في لقاء ضد مانشستر يونايتد، أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

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