الرجل الذي أسعد العراقيين رغم الحرب ،، من هو مدرب الوحدات الجديد !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي الوحدات بشكل رسمي عن التعاقد مع البرازيلي فييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي يستعد للموسم الجديد ومنافساته الكبيرة وفي مقدمتها دوري أبطال اسيا وكأس القدس والكرامة، ولكن من هو فييرا، ولماذا تعد صفقة استقطابه من الأبرز بتاريخ الكرة الأردنية ؟!وولد فييرا عام 1953 ويبلغ 69 عام، علما أنه من مواليد العاصمة البرازيلية السابقة ريو دي جانيرو من أم برازيلية وأب برتغالي، كما أنه متجوز من مغربية ولذلك يمتلك 3 جنسيات، بالإضافة للجنسية العراقية التي حصل عليها بعد انجازه التاريخي رفقة منتخب أسود الرافدين، وعلى الصعيد العلمي درس الطب الرياضي .مثل فييرا العديد من فرق المقدمة بالبرازيل أمثال فاسكو دا جاما وبوتافوجو آر جى وبورتوغيزا، قبل أن يتوجه للتدريب وكانت أجمل محطاته رفقة منتخب العراق عندما قاده للقب كأس أمم اسيا 2007 في واحدة من أجمل لحظات اللعبة، فالجميع يتذكر فرحة الشعب العراقي لتلك البطولة التي وحدته في أصعب لحظات الحرب .كما درب العملاق البرازيلي الكثير من الفرق وكان أبرزها الاسماعيلي المصري ومواطنيه الزمالك وسموحة، القادسية الكويتي، نادي قطر القطري، المنتخب العماني تحت 20 عاما، وعمل بالجهاز الفني للمنتخب المغربي في كأس العالم 1986 والذي شهد التأهل التاريخي لأسود الأطلس للدور الثاني، كما كان مرشحا لتدريب المنتخب البرتغالي عام 2007.