الرشدان: مواجهة العراق حياة أو موت

الوكيل الإخباري - أكد نزار الرشدان نجم منتخب الأردن، جاهزية اللاعبين للمواجهة المنتظرة أمام العراق، غدا الإثنين، في دور 16 لبطولة كأس آسيا.



وقال الرشدان في الموتمر الصحفي للقاء، اليوم الأحد، إنه يفتقد كثيرا زميله نور الروابدة، الذي تعرض للإصابة وابتعد عن مشاركة النشامى في هذه البطولة، متمنيا له العودة السريعة للملاعب.



وأضاف الرشدان: "جاهزون لموقعة العراق، ومياراة الغد بالنسبة لنا حياة أو موت، ونتطلع لخطف بطاقة التأهل".



وأكمل: "نقر بأن المواجهة صعبة، لكننا نتسلح بالطموح والتصميم على مواصلة المشوار وإسعاد جماهيرنا".



وكشف الرشدان في ختام حديثه، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ومتكاتفون لتقديم كل ما بوسعهم أمام العراق.

وبلغ المنتخب العراقي دور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات 3 / 1على إندونيسيا، و2 /1 على اليابان و3/ 2 على فيتنام.



من جانبه تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /0 وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

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