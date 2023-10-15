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الأحد، 15-10-2023 04:35 م

الركراكي يحدد المرشحين للقب كأس أمم أفريقيا

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الوكيل الإخباري -  رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وضع أسود الأطلس ضمن المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام مطلع العام المقبل.

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ويدخل منتخب المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 كمرشح أول للتتويج بالبطولة القارية بعد الحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 نهاية العام الماضي.

ولكن الركراكي استبعد أن يكون المغرب ضمن المرشحين للقب القاري بسبب تاريخه في البطولة، بينما وضع الضغط على منتخبات أخرى منها مصر.

وقال الركراكي في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "منتخب المغرب غالباً ما يجد صعوبات في كأس أمم أفريقيا، آخر مرة تأهلنا فيها للنهائي كان في 2004، كنت لاعباً وأملك شعرا".

وخسر "أسود الأطلس" بنتيجة (1-2) أمام تونس صاحبة الأرض في نهائي نسخة 2004 من كأس أمم أفريقيا التي لعبت على أرض "نسور قرطاج".

ورشح الركراكي المنتخب المصري وصيف 2021 للتتويج باللقب القاري بالإضافة إلى  3 منتخبات أخرى: "بالنسبة لي مصر وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر هي المنتخبات الكلاسيكية المرشحة للتتويج".

وعن أسباب ترشيحه رد "هذه المنتخبات حققت تطوراً ملحوظاً بالإضافة لأنها غابت عن كأس العالم، ومن ثم فإن مهمتنا صعبة".

يذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 قد وضعت المغرب في المجموعة السادسة مع تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، بينما ستلعب مصر في المجموعة الثانية مع موزمبيق وكاب فيردي وغانا.

 

ملاعب 

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