الركراكي يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا

الوكيل الإخباري - حدد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي بعد غد الخميس موعدا لإعلان قائمة "أسود الأطلس" التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.



وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان "يعقد السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول، ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة (بمدينة الرباط)، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2023".



ويشارك المغرب في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار كواحد من أبرز المرشحين للظفر باللقب لاسيما بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم.



ويفتتح المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا في 17 يناير المقبل أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

اضافة اعلان

ملاعب