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الإثنين، 26-12-2022 11:00 ص

الركراكي يدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2022

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصاء كرة القدم، السبت، القائمة المرشحة لجائزة أفضل مدرب لعام 2022، وضمت 15 مدربا للمنتخبات من المستوى العالي.

ودخل اسم، المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، ضمن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، عقب قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022" في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي.

كما قاد الركراكي نادي الوداد الرياضي من قبل للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت القائمة النهائية للمدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل، كلا من:

الإيطالي كارلو أنشيلوتي – ريال مدريد

الألماني يورغن كلوب – ليفربول

الإسباني بيب غوارديولا – مانشستر سيتي

الإسباني أوناي إيمري – فياريال / أستون فيلا

الألماني جوليان ناغيلسمان – بايرن ميونخ

النمساوي أوليفر جلاسنر – اينتراخت فرانكفورت

البرتغالي جوزيه مورينيو – روما

الإيطالي لوتشيانو سباليتي – نابولي

البرازيلي دوريفال جونيور – سيارا / فلامينغو

البرازيلي لويز فيليبي سكولاري – أتليتيكو بارانينس

البرتغالي هابيل فيريرا – بالميراس

الأرجنتيني هوغو إيبارا – بوكا جونيورز

المغربي وليد الركراكي – المغرب

الأمريكي بريان شميتزر – سياتل ساوندرز

الإسباني ألبرت رييرا – أوكلاند سيتي.

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