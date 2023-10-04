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الأربعاء، 04-10-2023 04:42 م

الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي يوم الأربعاء قائمة "أسود الأطلس" لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا.

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ويلاقي المنتخب المغربي نظيره كوت ديفوار وديا في 14 من أكتوبر الجاري، على أن يواجه ليبيريا في لقاء مؤجل من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، في 17 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المنتخب المغربي للمباراتين، 26 لاعبا، وشهدت عودة صانع ألعاب غلطة سراي التركي حكيم زياش الذي غاب عن آخر معسكر لـ"أسود الأطلس"، وغياب هداف نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي كتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي – ياسين بونو – مهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – أيوب العملود – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد – رومان سايس – يونس عبد الحميد – نصير مزراوي – يحيى عطية الله.

خط الوسط: سليم أملاح – إسماعيل الصيباري – أمير ريشاردسون – أسامة العزوزي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – أمين حارث.

خط الهجوم: حكيم زياش – أمين عدلي – أيوب الكعبي – يوسف النصيري – طارق تيسودالي – إبراهيم صلاح – عبد الصمد الزلزولي.

 

ملاعب 

 

 

 

 




 

 


 

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