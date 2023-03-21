الركراكي يفاجئ زياش في معسكر الأسود

الوكيل الإخباري - أصر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي على تحضير مفاجأة لنجم الأسود حكيم زياش فور وصوله مجمع محمد السادس قادما من لندن، للحاق بالمعسكر الحالي الذي يسبق ودية البرازيل.



وهيأ مدرب الأسود أجواء احتفالية لتهنئة زياش بعيد ميلاده الذي يوافق 19 مارس/آذار، وأصر على تخليد هذه الذكرى التي مر عليها يوم واحد، مما عكس المناخ السليم للاعبي المغرب المشهور بوصف العائلة منذ مونديال قطر.



وتفاجأ زياش بالاحتفال وبقالب حلوى ضخم، كما حرص زملاؤه على الاحتفال به بطريقة مميزة مرددين اسمه.



وكان الركراكي قد قال في تصريح خاص عن زياش في وقت سابق: "سمعت عنه الكثير ولا يهمني خلافه مع المدرب السابق، إنه لاعب مذهل وإنسان رائع يحتاج الرعاية. إن نجحت في ذلك سيكون مستعدا للانتحار من أجلك".



وسيلعب المنتخب المغربي ضد البرازيل وديا في طنجة يوم 25 من الشهر الجاري، قبل مواجهة بيرو في مدريد يوم 28 مارس/آذار.

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