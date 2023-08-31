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الخميس، 31-08-2023 04:38 م

الركراكي يكشف كواليس لقائه بـ لامين يامال لتمثيل المغرب

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الوكيل الإخباري -  كشف المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي، كواليس حديثه مع اللاعب الشاب لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، والمتنازع عليه مؤخرا بين المغرب وإسبانيا.

وقدم لامين يامال، المنحدر من أصول مغربية، أداء استثنائيا مع برشلونة في الجولات الأولى من الدوري الإسباني، ما دفع منتخبا المغرب وإسبانيا لدخول صراع من أجل استقطابه.

وقال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "اليوم يمر عام كامل على حلولي بتدريب المنتخب المغربي، وقد واكبت ما دار في ملف يامال مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، لقد التقيت اللاعب بالفعل، وعرضت عليه تمثيل منتخب المغرب".

وأضاف: "المسألة ليست سهلة إطلاقا، فهناك تعقيدات جمة متمثلة في الضغوطات المحيطة به وبعائلته، خاصة أنه لا يزال يبلغ من العمر 16 عاما".

وتابع: "يامال موهبة رائعة وفذة ولو اختار منتخب المغرب سأكون سعيدا، لا أعلم هل سينضم لمعسكر إسبانيا أم لا، لكن في كل الأحوال لن أخوض في الكثير من التفاصيل، لأنني التقيت اللاعب ووالده وتفهمت كم الضغط الهائل الذي يعيشه".

وختم مدرب المغرب: "يامال وإبراهيم دياز (لاعب ريال مدريد) سيمثلان إضافة كبيرة لمنتخب المغرب وسأكون سعيدا لو انضما لنا".

يشار إلى أن الركراكي أعلن قائمة منتخب المغرب اليوم الخميس، استعدادا لمواجهتي ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وبوركينا فاسو وديا، يومي 9 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، على الترتيب.

وجاءت قائمة منتخب المغرب، كالتالي:

ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنبعيد، يوسف المطيع، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله وعبد الكبير عبقار.

أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، بنيامين بوشواري، سليم أملاح، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، عبدالصمد الزلزولي، إسماعيل صيباري، أمين عدلي، وليد شديرة، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، عبد الرزاق حمد الله وإبراهيم صلاح.

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