الرمثا والفيصلي في صدارة الدوري الأردني للمحترفين

الوكيل الاخباري - اختتمت منافسات الجولة السابعة من الدوري الأردني للمحترفين 2021.



وقفز الرمثا إلى صدارة ترتيب الفرق بفوزه على البقعة بهدفين دون مقابل عبر حسان زحراوي وحمزة الدردور.



وقلب الفيصلي تأخره بهدف أمام شباب العقبة إلى الفوز 3-1، تقدم الشباب مبكراً عن طريق خالد الردايدة، فيما عدل النتيجة للفيصلي محمد زريقات، قبل أن يضيف محمد العكش الثاني، و أحمد عرسان الثالث من علامة الجزاء.



وحقق الوحدات فوزاً عريضاً على شباب الأردن 4-1، أحرز أهداف الوحدات محمد الدميري، أحمد سمير، منذر أبو عمارة، إبراهيم الجوابري، فيما سجل هدف شباب الأردن الوحيد خالد الدردور.



كما فاز الجزيرة على معان بثلاثية دون رد من إمضاء علي علوان وعبدالله العطار وحسين عبيدات.



وتعادل السلط أمام ضيفه الحسين 1-1، تقدم السلط بهدف السبق عن طريق ركلة جزاء نفذها الكاميروني رونالد ونجا، في حين أحرز هدف التعادل للحسين أحمد أبو كبير، فيما تعادل الجليل مع سحاب بدون أهداف.



ومع نهاية الجولة، تصدر الرمثا والفيصلي ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة، ثم الوحدات 13، شباب الأردن 12، الجزيرة والسلط 11، الحسين 10، شباب العقبة 8، معان 5، سحاب والجليل 4، البقعة بالمركز الأخير دون نقاط.



وأقيمت منافسات هذه الجولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، على أن تعود للتواجد اعتبارا من الجولة المقبلة، وبنسبة 30% من سعة المدرجات طبقا للقرارات الحكومية المتعلقة بفايروس كورونا.

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