الرمثا والفيصلي يتطلعان لحسم قمة الدوري الأردني

الوكيل الإخباري - تفتتح غدا الخميس، الجولة الثانية لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم، حيث تتطلع الفرق للبحث عن الفوز وتعزيز الرصيد النقطي.



ويتصدر فريق الحسين إربد ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الرمثا والفيصلي والوحدات.



وتشهد الجولة الثانية، قمة مرتقب تجمع الرمثا وضيفه الفيصلي، بعد غد الجمعة.



المواجهات الست ومواقف الفرق وطموحاتها، كالتالي:



الوحدات والجليل



يفتتح الوحدات الجولة، بلقاء مهم يجمعه مع الجليل في السابعة مساء غد الخميس، على ستاد عمان الدولي.



ويأمل الوحدات في مواصلة انتصاراته والظهور بأداء مغاير عن المباراة الأولى التي فاز بها على الأهلي بهدف وحيد.



ولن تكون مواجهة الوحدات سهلة رغم ما يضمه في صفوفه من نجوم حيث يتسلح الجليل بالطموح والسعي للخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير.



ويمتلك فريق الجليل نقطة واحدة حصدها من الجولة الماضية بعد تعادله مع معان 1-1.



شباب العقبة والأهلي.



يلتقي شباب العقبة مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في مواجهة تبدو متكافئة.



وكان شباب العقبة قد تعادل في الجولة الأولى مع سحاب 2-2، فيما خسر الأهلي أمام الوحدات بهدف وحيد.



ويتوقع أن تشهد المباراة حذرا وإثارة وبخاصة في ظل سعي الفريقان لتسجيل أول انتصاراتهما في البطولة.



السلط والحسين إربد



يستقبل فريق السلط منافسه الحسين إربد في السابعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب البترا.



وتبدو المواجهة قوية ومثيرة، فالحسين إربد حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على شباب الأردن وبخماسية نظيفة منحته الصدارة بفارق الأهداف.



وكشف فريق الحسين إربد عن جاهزية بدنية وفنية عالية مما سيفرض على السلط اللعب بواقعية من خلال التحفظ الدفاعي.



وكان فريق السلط قد قدم مباراة جيدة المستوى أمام الفيصلي في الجولة الماضية رغم خسارته 1-2.



الرمثا والفيصلي



تتجه الأنظار في التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة صوب ستاد الحسن في إربد حيث سيكون شاهدا على قمة الجولة التي تجمع الرمثا بضيفه الفيصلي.



ويمني الفيصلي النفس بالعودة بالنقاط الثلاث وتقديم أداء يرضي فيه جماهيره، بعدما ظهر بصورة غير مقنعة أمام السلط في المباراة الماضية رغم فوزه 2-1.



وينتظر أن يقدم الفيصلي نفسه بقوة في هذه المباراة، خاصة بعد إعلان مجلس إدارته عن تعيين التونسي غازي الغرايري مديرا فنيا خلفا لجمال أبو عابد.



بدوره فإن الرمثا الذي يعتمد على طموح شبابه يسعى لإثبات نفسه في هذا اللقاء، وبخاصة أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره.



وقدم الرمثا في الجولة الأولى أداء مميزا حيث حقق الفوز على مغير السرحان بثنائية نظيفة.



سحاب وشباب الأردن



يشهد ستاد عمان الدولي في السابعة مساء السبت المقبل، مواجهة قوية تجمع سحاب مع شباب الأردن.



ويمني الفريقان النفس بتسجيل أول فوز لهما في النسخة الحالية، بعدما غاب عنهما في الجولة الأولى.



ويطمح فريق سحاب بخطف النقاط الثلاث وتعزيز رصيده النقطي، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع شباب العقبة 2-2.



من جهته فإن شباب الأردن يتطلع لنفض غبار الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام الحسين إربد بخماسية نظيفة وذلك من خلال البحث عن الفوز.



معان ومغير السرحان



وتختتم الجولة في التاسعة والنصف مساء السبت بمواجهة متكافئة تجمع معان مع مغير السرحان على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.



واكتسب معان الثقة من الأداء المميز الذي قدمه في المواجهة السابقة أمام الجليل وانتهت بالتعادل 1-1.



وينتظر أن يلعب معان بحذر في المباراة تفاديا للخسارة وبخاصة أنه يعلم جيدا قدرات منافسه.



وعلى الجهة المقابلة فإن مغير السرحان يأمل بتعويض خسارته السابقة أمام الرمثا بهدفين دون رد، من خلال تحقيق الفوز على معان.

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