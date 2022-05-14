الرمثا والوحدات ،، قمة نارية بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاسيحتضن ستاد الحسن بإربد واحدة من قمم دوري المحترفين عندما يلتقي فريقا الرمثا والوحدات، في مباراة تقام لحساب الجولة السادسة من البطولة و تنطلق عند الساعة الثامنة مساءا .ويسعى الوحدات لمواصلة انطلاقته المميزة بالبطولة، حيث حقق الفريق الفوز في المباراتين اللتين خاضهما منذ عودته من دوري أبطال اسيا، مما وضعه بالمركز الخامس على سلم الترتيب بـ 6 نقاط، مع امتلاكه 3 مباريات مؤجلة.كما يبحث الوحدات عن رد اعتباره، بعد أن خسر من الرمثا ذهابا وإيابا بالموسم الماضي، مما حرمه لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة، مما يعطي الأخضر دافعا كبيرا قبل المباراة، علما أن تذاكر الربع المخصص لجماهير الوحدات قد نفذت .بدوره يبحث الرمثا عن مصالحة جماهيره، حيث ستكون المواجهة بمثابة الإنطلاقة الفنية الجديدة تحت قيادة المدرب الجديد خالد الصقار، والذي تم تعيينه خلفا لوليد الفطافطة المستقيل، علما أن حامل اللقب بالمركز الخامس على سلم الترتيب رفقة الوحدات، شباب العقبة والصريح .وسيسبق المباراة مواجهة مباراة هامة تجمع مغير السرحان وشباب الأردن على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، وتنطلق عند الساعة الخامسة والنصف مساءا على أن تختتم الجولة بمواجهة شباب العقبة ومعان، يوم الأحد.