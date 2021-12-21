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الثلاثاء، 21-12-2021 06:52 م

الرمثا يخسر صمام الأمان ويجدد لكوليبالي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

في خبر سعيد لجماهير غزلان الشمال ، أعلن نادي الرمثا عن تجديد عقد مدافعه السنغالي كوليبالي، والذي كان أحد أهم أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، المتوج بلقب دوري المحترفين للموسم الماضي.اضافة اعلان


 
 

ويعد تجديد عقد اللاعب أمرا بالغ الأهمية، إذ يعاني الرمثا من عقوبات الاتحاد الدولي التي تمنعه من إجراء التعاقدات، وبالتالي فإنه يجب على الغزلان المحافظة على نجوم الفريق حتى حل الإشكالات المالية للنادي .

 

وفي سياق متصل انتقل حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني الأول مالك شلبية، لدوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سيمثل فريق الخلود والذي يحل حاليا بالمركز العاشر على سلم الترتيب .

 




 

 


 

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