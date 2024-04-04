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الخميس، 04-04-2024 02:47 م

الرمثا يستضيف السلط ومعان يواجه شباب الأردن بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - تتواصل الجولة غداً بـ3 مباريات تجمع أبرزها الحسين إربد، متصدر الترتيب بـ43 نقطة، والوحدات، الثالث بـ31 نقطة، في لقاء قمة يقام على ستاد عمان الدولي.

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في افتتاح الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، يستضيف الرمثا نظيره السلط في مباراة تقام على ستاد الحسن الدولي في إربد، بينما يبحث السلط عن تعزيز سجله الإيجابي ضد الرمثا، حيث فاز في 4 من 9 مواجهات، فيما فاز الرمثا في 3 وتعادلا في مباراتين.

الرمثا، الذي يحتل المركز الرابع بـ22 نقطة، يأمل في مواصلة صحوته بعد فوزه المهم في الجولة السابقة، بينما يطمح السلط لتحقيق ثالث انتصاراته المتتالية، وهو ما لم يحققه هذا الموسم حتى الآن.

وفي لقاء آخر يقام اليوم، يسعى معان لكسر عقدته أمام شباب الأردن عندما يلتقيان على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث لم يحقق شباب الأردن الفوز في أي مباراة سابقة بينهما، مع 3 انتصارات لشباب الأردن و4 تعادلات.

وتتواصل الجولة غداً بـ3 مباريات تجمع أبرزها الحسين إربد، متصدر الترتيب بـ43 نقطة، والوحدات، الثالث بـ31 نقطة، في لقاء قمة يقام على ستاد عمان الدولي.

الرمثا تحت قيادة المدرب وسيم البزور، يعتمد على لاعبيه الشباب البراعم في مواجهة السلط، بينما يأمل السلط تحت إدارة المدرب عمار الزريقي في مواصلة تألقه الأخير. من جهته، يأمل معان تحت قيادة المدرب الجديد عامر عقل في تحسين مركزه بالجدول، بينما يواجه شباب الأردن ظروفاً صعبة بعد خسارتين متتاليتين، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق البقاء بدوري المحترفين.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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