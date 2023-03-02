الرمثا يقدم الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم

الوكيل الإخباري - جدد رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي، ثقة الإدارة بالجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بقيادة وسيم البزور معربا عن أمله في أن ينجح الجهاز في قيادة الفريق للنتائج المرجوة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الأربعاء، في مقر النادي بمدينة الرمثا والذي جرى فيه تقديم الجهاز الفني الجديد والحديث في بعض التفاصيل.



وتطرق الزعبي إلى علاقة الأندية باتحاد الكرة لافتا إلى أن الاتحاد لم يتواصل مع الأندية .



وبين أن النادي لم يتسلم مخصصاته من اتحاد الكرة والشركة الراعية منذ نحو 3 أشهر، داعيا إلى انشاء رابطه للأندية تخدمها وتعي مصالحها.



وعن المدرب الجديد قال : ثقتنا كبيره بالمدرب وسيم البزور ، متوقعا تحقيق نتائج طيبة.



بدوره قال البزور إن فريق الرمثا يملك مواهب واعدة قادرة على التميز و انه سيعمل على تسخير هذه المواهب لخدمة النادي بالتعاون مع الإدارة والجماهير.

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