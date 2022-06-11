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السبت، 11-06-2022 05:36 م

الرمثا يقرر إعادة تعيين مدربه السابق

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قررت إدارة نادي الرمثا إعادة تعيين المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم مراد الحوراني مدربا للفريق، خلفا للمستقيل إبراهيم السقار، في عقد يستمر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي .اضافة اعلان


وقاد الحوراني فريق الرمثا بداية الموسم الحالي وقاده لنهائي درع الاتحاد ولقب كأس السوبر، فيما ودع بطولة القدس والكرامة من دور المجموعات، ليتم تعيين وليد الفطافطة والذي لم يستمر طويلا رفقة الفريق.




 

وكان المدرب إبراهيم السقار قد استلم المهمة التدريبية " كمدرب مؤقت "، خلفا للمدير الفني المستقيل وليد الفطافطة، إلا أن مهمته لم تستمر إلا لـ 3 جولات من دوري المحترفين قبل أن يقرر الرحيل .


ويحل الفريق بالمركز الثامن على سلم ترتيب أندية المحترفين بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مغير السرحان السابع .  

 




 

 


 

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