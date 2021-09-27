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الإثنين، 27-09-2021 11:16 م

الرمثا يكرر الحادثة التاريخية ،، فهل يحصد اللقب !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

انفرد فريق كرة القدم الأول بنادي الرمثا بصدارة دوري المحترفين بعد وصوله للنقطة الـ 40 على سلم الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدات الوصيف، مع بقاء 4 مباريات لكل منهما بمشوارهما بالبطولة .اضافة اعلان

 
 

اقتراب غزلان الشمال للقب الدوري الأول منذ 40 عام، أعادنا بالتاريخ للبطولة الأخيرة للفريق والتي كانت عام 1982، والذي كان العام الوحيد تاريخيا الذي يشهد خسارة الوحدات ذهابا وإيابا من غزلان الشمال .

 

 

وفي ذلك العام خسر الوحدات مباراة الذهاب من الرمثا بهدف نظيف، وكانت الافتتاحية لمشوار الفريقين بالبطولة، وسجل فيها وليد الشقران هدف المباراة الوحيد، فيما خسر إيابا بنتيحة (3/2) وسجل للرمثا خالد الزعبي "هدفين" ووليد الشقران، فيما سجل خالد أبو شرارة هدفي الوحدات .

 

وضمت تلك الحقبة كوكبة من أبرز نجوم الرمثا والوحدات أمثال : وليد الشقران، محمود الخب، خالد الزعبي، وناجح ذيابات للأول، باسم تيم، وليد قنديل، ماجد بسيوني، خالد سليم، غسان جمعة ونادر زعتر للوحدات .

 




 

 


 

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