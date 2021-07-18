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الأحد، 18-07-2021 01:39 م

الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين

الرمثا


الوكيل الإخباري - أنس عشا
انفرد فريق الرمثا بصدارة دوري المحترفين الأردني بعد تعادله السلبي مع شباب الأردن، في المواجهة التي أقيمت استاد عمان الدولي لحساب الجولة العاشرة.اضافة اعلان



وبهذا التعادل فض الرمثا الشراكة مع أندية الوحدات، السلط والفيصلي، إذا بات وحيدا بالمركز الأول بـ "21" نقطة، فيما يتشاركون الوصافة بـ "20" نقطة، أما شباب الأردن فيحل بالمركز الخامس رفقة الحسين إربد بـ "17" نقطة لكل منهما.

بدوره سحق  فريق معان نظيره الجليل بنتيجة "4/1" في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة ذاتها .

وتناوب على رباعية معان وليد الدرايسة، محمود موافي و إبراهيم الرواد "هدفين"، فيما أحرز الهدف الوحيد للجليل مدافعه عامر علي.

ورفع معان رصيده لـ "11" نقطة بالمركز السابع، فيما بقي الجليل عاشرا بـ " 7 " نقاط .

 




 

 


 

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