الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاانفرد فريق الرمثا بصدارة دوري المحترفين الأردني بعد تعادله السلبي مع شباب الأردن، في المواجهة التي أقيمت استاد عمان الدولي لحساب الجولة العاشرة.وبهذا التعادل فض الرمثا الشراكة مع أندية الوحدات، السلط والفيصلي، إذا بات وحيدا بالمركز الأول بـ "21" نقطة، فيما يتشاركون الوصافة بـ "20" نقطة، أما شباب الأردن فيحل بالمركز الخامس رفقة الحسين إربد بـ "17" نقطة لكل منهما.بدوره سحق فريق معان نظيره الجليل بنتيجة "4/1" في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة ذاتها .وتناوب على رباعية معان وليد الدرايسة، محمود موافي و إبراهيم الرواد "هدفين"، فيما أحرز الهدف الوحيد للجليل مدافعه عامر علي.ورفع معان رصيده لـ "11" نقطة بالمركز السابع، فيما بقي الجليل عاشرا بـ " 7 " نقاط .